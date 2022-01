INVITÉ RTL - Zemmour condamné : "Nous ne nous tairons pas", affirme Peltier

Éric Zemmour a été condamné lundi 17 janvier à 10.000 euros d'amende pour provocation à la haine par le tribunal correctionnel de Paris pour ses propos sur les mineurs migrants isolés. Absent pour le jugement comme lors du procès en novembre dernier, le candidat à l'élection présidentielle 2022 était jugé pour avoir qualifié les migrants mineurs isolés de "voleurs", "assassins", "violeurs" sur CNews en 2020.

Son porte-parole Guillaume Peltier a réagi mardi 18 janvier en commençant par citer une chanson de Guy Béart, La vérité. "Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté". Après avoir énuméré plusieurs chiffres, l'ancien porte-parole des Républicains l'affirme : "Oui, il y a une surreprésentation de la délinquance parmi les mineurs isolés, et donc nous dénonçons ses procès politiques qui visent au fond à museler le peuple français (...) Avec Éric Zemmour, nous ne nous tairons pas, nous ne nous soumettrons pas au politiquement correct".

"Plus largement, je lance un appel à chaque auditeur de RTL, a poursuivi l'homme de 45 ans : voulez -vous qu'on puisse continuer en France à dire que l'immigration est une menace ? Voulez-vous qu'on puisse continuer en rance à dire qu'il y a un lien entre l'insécurité et l'immigration. Voulez -vous qu'on continue avec Éric Zemmour à dire que notre civilisation est menacé par l'Islam ? Voulez -vous qu'on continue à dire que nous sommes fiers de notre histoire, de 2.000 ans d'histoire chrétienne ? On en a marre du politiquement correct. Au fond, Éric Zemmour c'est le candidat de la vraie vie des Français, celle que nous voyons au quotidien".