Gérald Darmanin annonce la dissolution de Génération identitaire

publié le 03/03/2021 à 12:54

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a annoncé ce mercredi 3 mars la décision en Conseil des ministres de dissoudre le groupe Génération identitaire. La mesure était réclamée de longue date par plusieurs associations.

"Cette association et certains de ses militants doivent être regardés comme tenant un discours de haine incitant à la discrimination ou à la violence envers des individus en raison de leur origine, de leur race et de leur religion" et, "par sa forme et son organisation militaires", GI "peut être regardée comme présentant le caractère d'une milice privée", justifie le ministre dans le décret de dissolution.

La dissolution du groupuscule d'extrême-droite a été évoquée pour la première fois le 26 janvier par Gérald Darmanin. Il s'était dit "scandalisé" par une opération anti-migrants dans les Pyrénées. Les militants de Génération identitaire s'étaient positionnés au Col du Portillon, à la frontière entre la France et l'Espagne, et avaient "surveillé" la frontière à pied et avec un drone.

Le 13 février, le ministre de l'Intérieur avait annoncé avoir engagé la procédure de dissolution du groupe, donnant 10 jours à l'organisation pour faire valoir ses arguments.

Le Rassemblement national s'est opposé à la dissolution du groupe. "La décision de dissoudre Génération identitaire ne tient pas la route. A aucun moment, ils n'ont violé la loi. C'est de la gesticulation politique", avait déclaré auprès de l'AFP Patrick Hays, vice-président de l'Institution Jean-Marie Le Pen, le 20 février dernier.