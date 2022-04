Présidentielle 2022 : Mélenchon, Zemmour, Hidalgo... Les consignes de vote des candidats pour le second tour

Cinq ans après, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont à nouveau arrivés en tête au premier tour de l'élection présidentielle, dimanche 10 avril. Comme en 2017, ils brigueront l'investiture suprême lors du second tour qui se déroulera le 24 avril. La plupart des candidats ont donné leur consigne de vote à l'issue du premier tour, dimanche.

Il y a d'abord eu ceux qui ont appelé très nettement et très clairement à faire barrage à l'extrême-droite et donc à utiliser le bulletin Emmanuel Macron dans quinze jours. Cela concerne Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Fabien Roussel. De son côté, Valérie Pécresse ne voulait pas donner de consignes de vote à la base. Mais dimanche soir, elle a affirmé qu'elle allait personnellement voter en faveur d'Emmanuel Macron, expliquant que la France serait en proie à la discorde et au chaos si c'était Marine Le Pen. Elle est donc allée un peu plus loin que ce qu'elle disait ces derniers jours.

On a aussi le cas de Jean-Luc Mélenchon, qui a répété et martelé trois fois qu'il ne fallait pas donner une seule voix pour Marine Le Pen. Mais il n'est pas allé plus loin en disant de prendre un bulletin en faveur d'Emmanuel Macron. Comme Valérie Pécresse, il sait que tous ses électeurs n'iront pas forcément voter pour le président sortant.

De son côté, Marine Le Pen pourra compter sur le report des voix d'Éric Zemmour, qui a dit clairement à ses électeurs de voter en faveur de la candidate du Rassemblement national. Elle pourra aussi compter sur les fidèles de Nicolas Dupont-Aignan, qui a appelé à faire barrage à Emmanuel Macron.