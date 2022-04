Comme Emmanuel Macron, elle dispose de 14 jours pour convaincre les Français. La candidate du Rassemblement national Marine le Pen s'est qualifiée pour le second tour après avoir récolté plus de 20% des suffrages au premier tour.

La candidate d'extrême droite s'est envolée dans les dernières semaines de la campagne. Des semaines durant où elle aura conservé sa propre stratégie, malgré les critiques. "Quand on regarde les thématiques sur lesquelles elle est intervenue, depuis l'automne dernier, il y a certes l'immigration/sécurité comme ossature, mais également toute une thématique sociale notamment la question du pouvoir d'achat", note au micro de RTL Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'institut Harris Interactive.

Un dernier thème qui, avec la guerre en Ukraine, a pris de l'importance dans l'esprit des électeurs au fil des dernières semaines, comme l'avaient montré nos divers sondages pré-scrutin. "Marine Le Pen a pris des positions fortes sur ces sujets, sans que cela soit perçu comme un argument marketing par les Français", analyse le sondeur.

Peu de chances que la candidate RN change son fusil d'épaule dans l'optique du second tour, le 20 avril prochain. "A priori, on ne voit pas quel intérêt elle aurait à le faire", confirme Jean-Daniel Lévy. D'autant que dans les études d'opinions, la candidate fait figure de favorite quant à la gestion du pays sur les questions sécuritaires ou d'immigrations. "Elle a plutôt intérêt à consolider toute une partie de l'électorat, issu des catégories populaires, et les rassurer sur la maîtrise de la puissance publique", estime le spécialiste sur RTL.

À écouter également dans ce journal

Présidentielle 2022 - "Ne nous trompons pas, rien n'est joué", a déclaré Emmanuel Macron à l'issue du premier où il est arrivé en tête avec plus de 27% des voix, selon le décompte fourni par le ministère de l'Intérieur, dans la nuit de dimanche à lundi.

Présidentielle 2022 - Arrivée en seconde place avec plus de 23% des voix, Marine Le Pen tente de rassembler tous les électeurs opposés au président sortant. "Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté pour Emmanuel Macron ont bien sûr vocation à rejoindre ce rassemblement".

Présidentielle 2022 - Des violences ont éclaté à Rennes et à Lyon à l'issue du résultat du premier tour. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour manifester leur mécontentement, quelques violences ont été signalées, notamment en Bretagne.