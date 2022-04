Marine Le Pen et Eric Zemmour, le 21 février 2022.

Ce dimanche 10 avril, les Français ont été appelés à choisir parmi les douze candidats à l'Élysée. Le candidat de Reconquête Éric Zemmour n'est pas parvenu à récolter assez de suffrages pour se hisser au second tour de l'élection présidentielle. L'ancien polémiste Éric Zemmour n'a récolté que 6,9% des voix.

Le candidat de Reconquête a réagi à cette défaite et a appelé à voter pour sa principale rivale, la candidate du RN Marine Le Pen, qui est arrivée en deuxième position à 23,9% des voix. "Il y a face à Le Pen un homme qui a fait entrer deux millions d'immigrés, qui n'a pas dit un mot de sécurité, d'immigration pendant sa campagne et qui fera pire s'il était élu. Je ne me tromperai pas d'adversaire C'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à Marine Le Pen." a-t-il lancé.

Le second tour sera donc le même que celui de 2017, qui opposera Marine Le Pen au président-sortant Emmanuel Macron, qui a récolté 28,4% des voix.

Éric Zemmour avait pourtant connu une forte dynamique au début de la campagne, mais celle-ci était vite retombée à la suite du déclenchement de la guerre en Ukraine, notamment après ses propos sur les réfugiés ukrainiens. Dans le dernier sondage BVA pour Orange et RTL, il avait déjà perdu 6 points dans les intentions de vote.