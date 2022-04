Résultats présidentielle 2022 : Pécresse annonce qu'elle vote "en conscience" Macron

15 points de différence. Valérie Pécresse encaisse une forte dégringolade, pour le premier tour de l'élection présidentielle. Selon les premières estimations Harris Interactive x Toluna pour RTL et M6, la candidate Les Républicains a obtenu 5%. Elle arrive à la 6ème place. En 2017, François Fillon qui était alors le candidat de la droite et du centre arrivait en troisième position avec 20,01%.

Peu après 20 heures, Valérie Pécresse a pris la parole. "J'ai dû batailler sur deux fronts entre le camp du président sortant et le camp des extrêmes (...) Malgré la patience qui m'anime, je n'ai pas réussi dans cette campagne atrophiée (...) à me délivrer de cet étau et de vous convaincre".

Sans donner une consigne de vote à ses électeurs, la candidate LR a indiqué : "Ce soir, je suis profondément inquiète pour l'avenir de notre pays alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi près de l'emporter".

Ciotti refuse de donner une consigne de vote

Elle pointe la responsabilité d'Emmanuel Macron. D'après elle, il "a joué avec le feu et fait prendre un énorme risque à la France". Cependant, Valérie Pécresse a annoncé qu'elle votera "en conscience Emmanuel Macron", a-t-elle assuré.

Les Républicains ne semblent pas s'aligner sur la même ligne. Arrivé numéro 2 lors du congrès du parti, Eric Ciotti a refusé de donner une consigne de vote. "Personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron", a-t-il déclaré. "Je ne me reconnais pas dans sa politique, je ne le soutiendrai pas", a affirmé sur TF1.

Faisant le bilan de cette campagne, Valérie Pécresse a pointé le "reflexe du vote utile". "Ce résultat est une déception personnelle et collective, a-t-elle déclaré. J'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite". "La droite et le centre sont solidement enracinés dans les territoires et ne doivent rien lâcher", a-t-elle assuré en donnant déjà rendez-vous aux électeurs pour les élections législatives de juin prochain.