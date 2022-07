Pouvoir d'achat : que prévoit le gouvernement ?

Emmanuel Macron a réuni, ce mardi 5 juillet matin, à l'Élysée, la Première ministre Élisabeth Borne, ainsi que plusieurs ministres, pour évoquer et finaliser les dernières mesures pour le pouvoir d'achat, qui vont être présentées ce jeudi. Un projet annoncé depuis plusieurs semaines déjà.

Parmi les mesures proposées, on retrouvera notamment un chèque alimentaire de 100 euros et 50 euros supplémentaires par enfant, une revalorisation des minimas sociaux, de la rémunération des fonctionnaires, ou encore des retraites. Une autre mesure promise par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, c'est la suppression de la redevance TV. Toujours pour faire face à l'inflation, la prime Macron sera également dans ce paquet de mesures.

Véritable sujet de société depuis plusieurs semaines maintenant, la remise carburant de 18 centimes serait prolongée, pour faire face à la montée des prix de l'essence. Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a également annoncé lundi, sur France Inter, une indemnisation qui concernerait "tous ceux qui travaillent, et qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler" et qui "ne peuvent plus aller travailler à cause des prix du carburant", versée en fonction des revenus. Toujours du côté des énergies, le bouclier tarifaire mis en place serait prolongé.

Deux textes seront présentés jeudi en Conseil des ministres : un projet de budget rectificatif pour 2022 afin de financer les aides promises, et une loi pouvoir d'achat. Ce sera une première vraie épreuve pour le gouvernement à l'Assemblée, puisqu'il ne dispose que d'une majorité relative. Néanmoins, ce mardi, Gabriel Attal a affirmé sur RTL aborder "ce débat de manière très ouverte", assurant que le gouvernement "est prêt à des compromis avec les oppositions" qui souhaitent avancer dans cette voie. Plusieurs groupes à l'Assemblée ont déjà fixé des priorités ou promettent des propositions.

