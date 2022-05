Dès la rentrée, il n'y aura plus de redevance télé

À partir de cette année, 23 millions de Français ne paieront plus la "redevance télé". La suppression de la contribution à l'audiovisuel public sera visible sur l'avis d'imposition de septembre prochain, confirme le ministère de l'Économie et des Finances. Les redevables situés en métropole feront une économie de 138 euros, tandis que ceux des départements et territoires d'outre-mer économiseront 88 euros.

Dans une retranscription d'une communication du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, lors du conseil de ministres, le gouvernement a indiqué : "La contribution à l’audiovisuel public sera supprimée de manière pérenne dès cette année et le financement de l’audiovisuel public sera assuré dans le respect de l’objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme et d’indépendance des médias"

La suppression de la redevance, payée par les ménages possédant un téléviseur et qui rapporte plus de 3 milliards d'euros nets par an, est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

A Bercy, on confirme que "l'objectif" est d'entériner cette suppression "en 2022", via le projet de loi de finances rectificative (PLFR) qui sera présenté après les élections législatives de juin.

