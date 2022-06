Salaires des fonctionnaires : la hausse est visible, mais ne convainc pas les syndicats

Le point d'indice des salaires de fonctionnaires augmente de 3,5% dès le 1er août, la plus grosse hausse depuis 35 ans. Mais cette revalorisation ne satisfait pas les syndicats. Ils disent que le contenu n'y est pas et que l'augmentation des salaires sera rapidement grignotée par l'inflation. Ils espéraient entre 10 et 25% (pour Force Ouvrière) d'augmentation.

Même jugée insuffisante, la revalorisation sera bien visible. Premièrement, de manière symbolique, plus aucun fonctionnaire ne sera bloqué au SMIC. Ils vont tous être payés au dessus dans les prochains mois. Ainsi, un agent d'accueil de mairie, qui touche le SMIC, passera dès l'été à 1350 euros mensuel, soit 45 euros net de plus chaque mois. Pour un instituteur, cette hausse mensuelle est de 62 euros net. Pour une sage-femme en fin de carrière, le gain sera de 110 euros net par mois sur le salaire.

Le ministère, comme les syndicats, estiment que c'est un début pour répondre à l'urgence, une première étape pour les fonctionnaires. D'autres améliorations devront être engagées dans les prochains mois.

