Pouvoir d'achat : qui aura droit au chèque alimentaire ?

L'Assemblée nationale a fait sa rentrée mardi 28 juin et va pouvoir entamer l'examen des premiers textes du quinquennat dans les prochains jours. Le premier projet qui sera examiné sera celui de la loi sur le pouvoir d'achat, dont on connaît désormais l'une des mesures phare : le chèque alimentaire nouvelle version. Il sera versé en septembre à 9 millions de foyers.

Il sera versé sur les comptes en banque des ménages qui touchent le RSA, l'allocation adultes handicapés, les aides au logement ou encore le minimum vieillesse. Cette aide atteindra les cent euros pour un couple ou une personne seule avec 50 euros en plus par enfants, d'après le journal Les Échos.

Les familles n'auront rien à demander puisque l'aide sera distribuée automatiquement dès la rentrée du mois de septembre. Le but est de lutter contre l'augmentation des prix en attendant la mise en place d'un autre dispositif plus ciblé : des chèques alimentaires pour acheter des aliments de qualité par nature plus chers, comme des produits bios ou fabriqués en France.

