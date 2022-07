INVITÉ RTL - "On est sorti du quoi qu'il en coûte", assure Gabriel Attal

Bruno Le Maire a parlé de "code d'alerte" sur les finances publiques. Le premier président de la Cour des comptes Pierre Moscovici a, de son côté, rendu un rapport en forme d'avertissement : il dit qu'il "ne faut pas de quoiqu'il en coûte inflation". Invité de RTL, le ministre délégué aux comptes publics Gabriel Attal rappelle qu'"on est sorti du quoi qu'il en coûte".



Dorénavant, "il s'agit de prendre des mesures de protection contre les Français. On a déjà commencé à en prendre, et c'est pour ça qu'on a une inflation en France qui est nettement inférieure à celle que l'on constate dans le reste de l'Europe. Parce qu'on a mis en place un bouclier sur le prix d'électricité et du gaz". Le ministre assure que Bercy "continuera à prendre des mesures pour protéger le pouvoir d'achat des Français.". "Mais on le fait dans une logique de réduction des déficits", a ajouté Gabriel Attal, estimant que l'"on peut faire les deux en même temps."

On doit maîtriser nos dépenses Gabriel Attal

Gabriel Attal prend l'exemple de l'année 2021 où il assure que le gouvernement "a baissé le déficit de 8,9% en 2020 à 6,4%, tout en continuant de protéger les Français avec une indemnité inflation de 100 euros versée à 38 millions de Français, on a poursuivi des dispositifs de soutien aux entreprises", a-t-il continué.

"On doit maîtriser nos dépenses", souligne Gabriel Attal. Et pour cela, "il faut dépenser bien, c'est-à-dire dépenser au bon endroit pour que ce soit efficace pour soutenir les Français et pour continuer à réduire nos déficits", insiste Gabriel Attal. Mais comment baisse-t-on les déficits ? "En baissant le chômage, en faisant passer les réformes de modernisation de l'État sur les retraites par exemple, et en maîtrisant nos dépenses", explique le ministre délégué chargé des Comptes publics.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info