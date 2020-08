Pourquoi Emmanuel Macron se rend-il à Toulon ce mardi 4 août ?

et AFP

publié le 04/08/2020 à 11:01

Le président de la République Emmanuel Macron est arrivé au fort de Brégançon, palais présidentiel dans le sud de la France qu'il a choisi pour ses vacances. Ce mardi 4 août, il effectue une première sortie à Toulon, de 11 heures à 13 heures.

Le chef de l'État est attendu, vers 11h15, chez une femme de 80 ans, dans l'appartement qu'elle habite depuis 47 ans, en présence de son auxiliaire de vie et peut-être de ses deux enfants.

Dans un lieu qui reste à définir, Emmanuel Macron doit rencontrer ensuite deux auxiliaires de vie à domicile, le directeur régional de l'association "Les Petits frères des pauvres" ou encore le directeur de l'Entraide sociale du Var, en présence du maire de Toulon, du président du département et d'un de ses adjoints.

L'objectif de ces rencontres est de rappeler "la nécessité de faire attention aux personnes isolées et de respecter les gestes barrière" alors que les indicateurs montrent une dégradation de la situation épidémique en France, selon l'Élysée.

Emmanuel Macron doit aussi exprimer "la reconnaissance et l'hommage aux professionnels du domicile grâce auxquels des personnes ont pu rester chez elles", malgré "une tâche rendue plus difficile par la difficulté à se fournir en masque, et par le confinement."

Des annonces pour le secteur de l'aide à domicile devraient être faites à cette occasion. Emmanuel Macron doit ainsi rappeler que l'objectif de l'exécutif est "que les personnes qui le souhaitent vieillissent chez elles le plus longtemps possible."