publié le 03/08/2020 à 19:59

Malgré l'épidémie de coronavirus, les prix de l'immobilier ont continué d'augmenter en France, particulièrement au deuxième trimestre et ce dans toutes les villes. Des records, notamment en volume de ventes, ont été atteints alors que cette crise sanitaire est aussi une crise économique et sociale.

Des projets immobiliers ont forcément été repoussés à cause du confinement. Et d'autres sont même nés. Au détriment de la raison ? Dans les villes, "les gens ayant souffert du confinement, voulaient accéder à la campagne", souligne Laurent Vimont, président de Century 21. Et d'ajouter : "Mais dès l'instant où ils ont retrouvé leur liberté de se déplacer, ça a changé."

Pour les Franciliens, notamment, qui envisageraient d'acheter à tout prix pour fuir la capitale au plus vite, et qui chercheraient la bonne affaire, Laurent Vimont appelle à la prudence. "Acheter un logement est un projet de vie, quelque chose que l'on nourrit pendant plusieurs mois. C'est la rencontre entre le projet, le budget et un logement. (…) Il faut raison garder et ne pas tout sacrifier dans sa vie pour être propriétaire. (…) Il ne faut pas se jeter dans la propriété comme ça pour être propriétaire à tout prix."

Mais si projet/envie et moyens coïncident, c'est autre chose. "Si vous avez le budget, de quoi être propriétaire, et que ça correspond au prix de votre secteur, il faut y aller."