publié le 02/08/2020 à 18:55

Comme tous les ans, le président de la République passe des vacances "calmes et studieuses" à Brégançon. C'est le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, qui le dit. Cette année, entre l'épidémie de coronavirus qui n'en finit pas et la crise économique majeure qui arrive, pour Emmanuel Macron, l'été sera forcément intense.

Du coup, sur la plage, à proximité du fort, et dans le village, les vacanciers ne risquent pas de croiser le chef de l'État, créant une déception chez certains d'entre eux. Mais beaucoup de ces touristes ne savaient même pas en arrivant que le couple présidentiel était déjà là, comme en témoigne Axel, vendeur de glaces et beignets sur la plage de Brégançon : "Tout à l'heure, j'étais face à des Allemands qui s'interrogeaient sur la présence des gendarmes. Je leur ai dit que c'était le président et ils ne me croyaient pas", raconte le vendeur ambulant qui se laisse à imaginer une rencontre : "Il viendra peut-être m'acheter un beignet".

Et nombreux sont ceux qui, comme Axel, aimeraient avoir l'opportunité de rencontrer le chef de l'État : "Ce serait sympa de pouvoir leur dire un petit mot, peut-être, pour qu'il pense à nous", espère une vacancière, tandis que pour une autre touriste s'imaginer l'apercevoir l'a ravie déjà : "Tout à l'heure j'ai vu un jet ski là-bas au bout, je me suis dit que c'était peut-être lui. Ce serait rigolo de l'imaginer en maillot de bain avec un masque et un tuba".

Rencontrer le président sera peut-être possible à Bormes-les-Mimosas le 17 août prochain puisque Emmanuel Macron devrait être présent pour célébrer l'anniversaire de la libération du village.

