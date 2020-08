Var : un cuisinier italien propose de la pizza au rosé

publié le 03/08/2020 à 14:33

Une part de pizza et un verre de rosé. Un cuisinier italien expatrié en France a eu l'idée de marier ces deux symboles de l'été en une recette plutôt intrigante. Le vin, produit dans le Var est incorporé dans la pâte et le goût est au rendez-vous. L'idée est venue de l'épouse de Marco Cassola, chef napolitain du restaurant Il Parasole di Marco à Toulon.

"J'utilise le rosé, pour faire un clin d’œil au département du Var qui nous accueille. À savoir, qu'après, nous les Italiens, on a le meilleur vin au monde, sauf le rosé qui est ici dans le Var", explique Marco. "On donne un coloris à la pâte et un goût très fin, légèrement amer, qui va très bien avec les condiments", ajoute-t-il.

Pour la garniture justement, on a "deux types de fenouils, des anchois de Cetara, roquette et des tomates sèches", détaille Marco. Ce plat détonne sur la carte : "Les gens tout de suite, ne comprennent pas, mais vont dire que c'est super intéressant", explique Typhaine chef de rang. "Déjà la pâte à une texture que l'on trouve nulle part ailleurs, un arrière petit gout de rosé, et marier le fenouil avec de l'anchois, de la tomate sèche, c'est nouveau. À réitérer rapidement", conseil Denis, client visiblement conquis.