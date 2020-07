Emmanuel Macron nomme 18 préfets, dont des ex-conseillers

et AFP

publié le 29/07/2020 à 21:30

Emmanuel Macron a nommé, mercredi 29 juillet, 18 nouveaux préfets de département. Parmi eux, plusieurs conseillers de l'Élysée et de Matignon. Le président a également déplacé 15 préfets. Il s'agit du plus vaste mouvement préfectoral depuis le début du quinquennat, après les 13 nouveaux préfets nommés en janvier.

Parmi les nouveaux préfets figurent aussi des personnalités issues de la société civile, afin de rajeunir et féminiser le corps préfectoral. Emmanuel Macron a nommé préfet du Territoire de Belfort Jean-Marie Girier, 36 ans, pilier de sa campagne en 2017, qui devient le plus jeune préfet de France. Ex-collaborateur de Gérard Collomb à Lyon, il l'avait suivi comme chef de cabinet au ministère de l'Intérieur avant de devenir directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand.

Le chef de l'État a également nommé préfet des Hauts-de-Seine son conseiller intérieur et sécurité à l'Élysée, Laurent Hottiaux, ancien sous-préfet de Corse et directeur de cabinet du ministre de la Ville Maurice Leroy sous Nicolas Sarkozy.

Des conseillers de Philippe promus préfets

Plusieurs conseillers d'Édouard Philippe ont également été promus : Éric Jalon, ex-chef du pôle Intérieur à Matignon, désormais préfet de l'Essonne, Xavier Brunetière, ex-conseiller outre-mer à Matignon, nommé préfet du Gers ou encore Anne Clerc, ex-cheffe de cabinet d'Édouard Philippe, qui devient préfète déléguée pour l'égalité des chances dans les Hauts-de-Seine.

La Corrèze a aussi une nouvelle préfète : Salima Saa, une femme d'affaires et ex-présidente de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui s'était engagée en politique à l'UMP auprès de Nicolas Sarkozy et Bruno Le Maire. Quant au préfet des pays de la Loire, Claude d'Harcourt est nommé directeur général des étrangers en France. Il avait notamment été pris dans les turbulences de l'affaire Steve Maia Caniço, ce jeune homme mort noyé à la suite d'une charge de police lors de la fête de la Musique à Nantes.

Le rôle clé des préfets pour Emmanuel Macron

Emmanuel Macron, convaincu du rôle-clé de l'administration pour mettre en oeuvre ses réformes, avait promis de remplacer les hauts fonctionnaires jugés réticents, dans une sorte de "spoil system" à la française.

Emmanuel Macron en a aussi profité pour rajeunir le corps préfectoral avec plusieurs nouveaux préfets de moins de 40 ans, a précisé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. La France compte désormais 38 préfètes contre 24 en mai 2017 et pour la première fois une femme, Pascale Regnault-Dubois, à la tête des CRS.