VIDÉO - Vacances d'Emmanuel Macron : à quoi ressemble le fort de Brégançon ?

publié le 31/07/2020 à 07:30

C’est le lieu de villégiature des présidents de la République depuis le général de Gaulle et Emmanuel Macron ne déroge pas à la règle puisqu’il y est arrivé dans la soirée mercredi 29 juillet. Le fort de Brégançon, situé sur la commune de Bormes-les-Mimosas dans le Var, se niche en haut d’un piton rocheux de 35 mètres d’altitude. Il offre ainsi une vue imprenable sur la mer Méditerranée.

Si l’extérieur de la demeure semble austère et imprenable, il comporte pourtant un jardin comprenant des essences typiques du sud de la France avec des oliviers, des cyprès ou encore des lauriers. Une piscine hors-sol a aussi été construite récemment par Emmanuel Macron, une dépense justifiée par des économies réalisées sur la surveillance de la petite plage privée située au pied du fort.

L’intérieur, modeste, a peu changé depuis les années 70 et ressemble, aux dires des visiteurs, plus à une maison bourgeoise qu’à une résidence officielle de chef d’État. Le mobilier y est ainsi bien loin du luxe de celui de l’Élysée. C’est Georges et Claude Pompidou qui ont choisi la plupart des meubles encore en place. Chaises recouvertes de tissus à fleurs, canapés à franges, boiseries blanches ou encore grande table en noyer massif dans la salle à manger… Dans le bureau, les portraits des présidents de la Ve République sont affichés au mur.

Le décor est d’un classicisme qui n’a pas vraiment évolué au fil des locataires mais qui semble plaire à Emmanuel Macron puisque celui-ci a prévu de rester trois semaines dans la bâtisse jusqu’au Conseil des ministres de la rentrée, prévu le 25 août.