Poirson, Wargon, Canfin... Qui pourrait remplacer Rugy à la Transition écologique ?

publié le 16/07/2019 à 22:11

11 mois après le départ de Nicolas Hulot, le ministère de la Transition écologique est de nouveau vacant. François de Rugy a surpris tout le monde politique, en présentant sa démission ce mardi 16 juillet. L'ex-ministre de la Transition écologique était fragilisé par des révélations de Mediapart sur ses dépenses.

Qui pourrait remplacer François de Rugy ? Invitée sur RTL, Sibeth Ndiaye a déclaré qu'il y avait "des ministres de qualité au sein du ministère de la Transition écologique". "Je pense à Elisabeth Borne qui va faire adopter une loi sur les mobilités, à Brune Poirson qui débute un travail parlementaire autour d'une loi contre le gaspillage, à Emmanuelle Wargon qui ne ménage pas son temps dans les territoires pour faire de cette transition écologique une réalité" a-t-elle indiqué.

Si la porte-parole a affirmé que ce n'était pas une liste des possibles successeures de Rugy, ces trois noms ne sont pas anodins. D'autres, déjà évoqués lors de la démission de Nicolas Hulot, pourraient également prétendre au poste.

Brune Poirson

Engagée dans le mouvement En Marche ! depuis 2016, Brune Poirson apparaît comme l'option la plus crédible pour succéder à François de Rugy. Elle est, depuis plus d'un an, secrétaire d'État à la Transition écologique et solidaire. Et aussi, depuis mars 2019, vice-présidente de l'Assemblée des Nations-Unies pour l'environnement.

Brune Poirson a notamment joué un rôle important dans la loi sur le plastique, qui vise à interdire le plastique à usage unique d'ici 2020 et à réintroduire la consigne.

Avant de s'investir en politique, la secrétaire d'État a notamment géré des projets de distribution d'eau dans les bidonvilles en Inde.

Emmanuelle Wargon

Camarade de promotion d'Édouard Philippe à l'ENA, Emmanuelle Wargon est également diplômée d'HEC et de Sciences-Po Paris. Nouvellement élue au Parlement européen, elle est, comme Brune Poirson, secrétaire d'État à l'écologie. C'est elle qui, cet après-midi, a assuré le suivi de la loi énergie au parlement, suite à la démission de François de Rugy.



Nommée en octobre 2018 au gouvernement, Emmanuelle Wargon était auparavant directrice de la communication et des affaires publiques du groupe Danone.

Pascal Canfin

Peu connu du grand public, Pascal Canfin avait, selon l'Obs, déjà été cité pour remplacer Nicolas Hulot mais il avait décliné. "Très clairement, pour le président de la République, l'écologie est une variable d'ajustement" avait-il déclaré à l'hebdomadaire.



Finalement, l'ex-directeur de l'ONG WWF, vouée à la protection de l'environnement et du développement durable, avait accepté d'être candidat sur la liste de La République En Marche et a donc été élu au scrutin de mai 2019 des élections européennes.



Pascal Canfin est spécialiste de la fiscalité écologique et est notamment l'auteur de L'Économie verte expliquée à ceux qui n'y croient pas. Il recherche activement des solutions pour financer la transition énergétique.

Pascal Durand

Proche de Nicolas Hulot et figure emblématique de l'écologie, Pascal Durand est un historique du parti Europe Écologie Les Verts. Il s'est lui aussi inscrit sur la liste de La République En Marche pour les élections européennes de 2019, mais n'a pas rejoint officiellement le parti présidentiel. "Emmanuel Macron est le passage obligé pour défendre efficacement l'écologie" avait-il expliqué à l'Obs.

Élisabeth Borne

Citée par Sibeth Ndiaye comme figure de l'écologie au sein du gouvernement, la ministre des Transports est elle aussi une potentielle candidate au poste laissé par François de Rugy.



Récemment, l'ancienne présidente de la RATP a annoncé la mise en place de l'écotaxe, dont les bénéfices seront destinés à des infrastructures de transports moins polluants. La ministre vise également à introduire des transports en commun plus écologiques avec le projet de loi mobilités.

Ségolène Royal

Ségolène Royal pourrait-elle revenir au ministère qu'elle a occupé sous le gouvernement de François Hollande durant trois ans ?



De 2014 à 2017, l'ex-présidente de la Région Poitou-Charentes a notamment fait voter la loi transition énergétique pour la croissance verte, visant à réduire la part du nucléaire dans la production énergétique à 50% d'ici 2020.



François de Rugy ne manque pas de successeurs. Il sera bientôt connu, même si Sibeth Ndiaye a déclaré ne pas encore savoir "quand" le nom du prochain ministre de la Transition écologique sera dévoilé.