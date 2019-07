publié le 16/07/2019 à 14:36

L'exécutif a finalement lâché son ministre de la Transition écologique. François de Rugy a présenté sa démission du gouvernement mardi 16 juillet.

François de Rugy a été épinglé par Mediapart. La polémique est partie de nombreux dîners fastueux donnés lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale. De photos montrant homards et vins de grand cru ont enflammé les réseaux sociaux.



La pression s'était encore accrue autour du ministre après que soient révélés plus de 63.000 euros de travaux aux frais du contribuable pour rénover son logement de fonction. Enfin, sa directrice de cabinet Nicole Klein a conservé pendant 12 ans un logement HLM qu'elle n'habitait plus. Le ministère a indiqué qu'il avait été mis fin aux fonctions de cette dernière.

Suivez la situation en direct :

15h02 - François de Rugy annonce qu'il a "déposé ce matin une plainte pénale en diffamation par la voix du Bâtonnier Pierre-Olivier Sur et de Maître Mathias Chichportich, à qui j'ai confié la défense de mes intérêts."



14h51 - La veille, Emmanuel Macron affirmait depuis Belgrade, qu'il prendrait "pas de décision sur la base de révélations".



14h46 - Olivia Gregoire, députée LaREM de Paris, souhaite "s'arrêter sur les faits". Elle assure François de Rugy du soutien du groupe majoritaire à l'Assemblée. "S'il est blanchi, il faudra aussi le dire", a-t-elle déclaré, appelant l'opposition "à la pudeur".



14h40 - "Les attaques et le lynchage médiatique dont ma famille fait l'objet me conduisent aujourd'hui à prendre le recul nécessaire - ce que chacun comprendra. La mobilisation nécessaire pour me défendre fait que je ne suis pas en mesure d'assumer sereinement et efficacement la mission que m'ont confiée le Président de la République et le Premier ministre. Dès lors, j'ai présenté ma démission au Premier ministre ce matin", a écrit le ministre dans un communiqué.

14h38 - François de Rugy a présenté sa démission, a-t-on appris à 14h34. Suivez la suite des événements avec nous sur RTL.fr.