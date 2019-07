publié le 16/07/2019 à 18:41

Les nouvelles révélations de Médiapart auront été celles de trop. François de Rugy a présenté sa démission, ce mardi 16 juillet. Il a pris tout le monde politique de court, au sein de l'Assemblée nationale comme du côté du gouvernement.

Le numéro 2 du gouvernement était en effet attendu dans l'hémicycle, comme d'habitude, chaque mardi, mais 20 minutes à peine avant le début de la séance, coup de théâtre : sa place restera vide. Il n'est plus ministre de la Transition écologique. Cela a provoqué un malaise dans la majorité où même l'État-major n'était pas dans le secret.

Les députés LaREM ont rasé les murs de l'Assemblée et ont laissé les porte-paroles du groupe aller au front. Olivia Grégoire, sonnée, a déclaré : "J'aurai donc à cœur de voir quels sont les résultats des investigations, voir si l'honneur de cet homme doit être lavé ou non. On juge sur une image, on n'attend même pas des résultats et aujourd'hui un homme s'en va".

L'opposition ne s'attendait pas non plus à une telle précipitation. Pour Daniel Fasquelle, François de Rugy avait perdu son autorité. "Je ne vois pas comment un ministre d'État numéro deux du gouvernement pouvait continuer à exercer des responsabilités pareilles tout en passant une partie de son temps à se défendre", a-t-il déclaré.

L'Assemblée a tellement été prise de court qu'aucune question n'a été posée au sujet de la démission du ministre, pas même une allusion, alors qu'habituellement l'opposition se régale de ce genre d'affaires.

