Environnement : pourquoi le retour de la consigne risque de prendre du temps

publié le 08/07/2019 à 05:16

Une consigne sur toutes les bouteilles en plastique et les canettes en métal. C'est l'une des mesures phares du projet de loi présenté sur le recyclage par le gouvernement mercredi 10 juillet. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Pour les professionnels du secteur, ce serait carrément une erreur. Le principe est donc de faire payer une petite somme d'une quinzaine de centimes d'euros par bouteille, ou un peu moins pour les canettes, pour obliger les gens à les rapporter vides car ces centimes leurs seraient remboursés. Ils pourraient les rapporter dans des machines installées dans les grandes surfaces, les gares, certains lieux publics...

Aujourd’hui en France seulement la moitié des bouteilles sont récupérées, alors que c'est le cas pour 90% d'entre elles en Allemagne. Et justement, là-bas, la consigne existe. Mais ce n'est pas si simple. Si certains consommateurs continuent de jeter les bouteilles chez eux à la poubelle et se contrefichent de récupérer 15 centimes, et il y en aura, cela veut dire que ça va enrichir les marques d’eau minérales par exemple, qui auront vendu leur produit plus cher.

Les professionnels du recyclage rappellent qu’en France, on a mis en place un système de tri sélectif, cela fait 20 ans qu'on apprend aux gens à mettre leur bouteilles dans les bacs jaunes, et ça rapporte de l'argent aux communes qui les revendent. Donc on va priver les collectivités de leurs recettes... Et puis les associations qui luttent contre les déchets font remarquer qu’en Allemagne, la consigne concerne le pastique mais aussi le verre et dommage, ce n’est pas prévu dans la loi en France. Or une bouteille en verre peut se réutiliser 20 fois, c'est bien plus écologique que de recycler du plastique.

Donc il va falloir réfléchir à tout ça et mettre tout le monde d'accord. Le retour de la consigne risque donc de prendre un peu de temps.