Permanences LaREM vandalisées : "On refuse la discussion", déplore Sylvain Maillard

publié le 01/08/2019 à 10:02

Des violences qui indignent la sphère politique. Ce sont 11 permanences LaREM qui ont été vandalisées en quelques jours. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a même qualifié d'"attentat" le saccage de celle de Perpignan. "Il faut le dénoncer", a martelé Sylvain Maillard, député LREM de Paris et porte-parole de Benjamin Griveaux, ce jeudi 1er août, sur RTL.



"Oui c’est une agression (...) On en est à brûler des permanences, le lieu où n'importe quel citoyen peut aller rencontrer son député. On refuse la discussion", a-t-il expliqué, "L’ensemble de mes collègues ont été agressés dans leur permanence, à leur domicile ou dans la rue (...) Il faut le dénoncer", a-t-il déploré.

Ce dernier concède qu'il y ait des désaccords mais déplore la violence utilisée : "On ne peut pas nous reprocher de ne pas aller au contact avec les citoyens (...) Quand on veut briser ce lien de discussion, je crois que c'est très grave pour la République et pour la démocratie représentative".

"Ceux qui cherchent à nous faire peur doivent être dénoncés et combattus tous les jours", a-t-il conclu, précisant que c'était "décourageant" pour ceux qui souhaitaient se lancer en politique.