publié le 02/08/2019 à 11:19

Deux de plus. Les dégradations se multiplient depuis le vote du CETA, le traité controversé de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Dans la nuit de jeudi à vendredi 2 août, des agriculteurs ont posé des parpaings devant l'entrée du local de Corinne Vignon, députée La République en Marche de Haute-Garonne.

Le président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de Haute-Garonne évoque "une opération symbolique face à une parlementaire sourde aux appels des agriculteurs."

Au même moment, toujours en Haute-Garonne, des agriculteurs ont déversé plusieurs tonnes de fumier devant la permanence de Monique Iborra, également députée LaREM.

Jean-Marie Fiévet, député LaREM qui a vu sa permanence vandalisée à deux reprises depuis dix jours, affirme au micro de RTL que ces méthodes ne leur donnent pas raison, "la violence ne rend pas hommage à leur cause, ça les dessert au contraire." Il affirme que "la population n'aime pas du tout quand on dégrade ou casse."

Ces deux permanences dégradées ne sont pas des cas isolés, le jeudi 1er août déjà, cette de Stanislas Guerini était taguée d'un "Non au CETA". La veille, la permanence de Foix était vandalisée à son tour, des inscriptions injurieuses et haineuses étaient également taguées à l'intérieur du local. À chaque fois, le CETA était mis en cause.