publié le 01/08/2019 à 07:26

Encore une permanence de La République en Marche vandalisée. C'est la 11e en quelques jours. Cette fois-ci c'est le local de la députée Cécile Rilhac à Herblay-sur-Seine, dans le Val d'Oise, qui a été recouvert de tags injurieux dans la nuit du mardi 31 juillet au mercredi 1er août. Alors forcément, certains députés de la majorité craignent désormais pour leur sécurité.



"Depuis quelques années, il y a une défiance envers la politique, mais la haine envers les individus, ça c'est un peu nouveau.", explique Huguette Tiegna, élue du Lot. "La première année de mandature, on a bien connu des manifestations, mais on ne se sentait pas ciblé. On peut se sentir en danger parce qu'on ne sait pas prévoir le geste des personnes qui nous en veulent", ajoute-t-elle.

Cette élue a alors décidé de prendre quelques précautions. "Pour les manifestations, on est prévenu et on ferme la permanence. Ce n'est pas vraiment qu'on a peur mais c'est parce que c'est devenu délicat. Le simple fait d'être là peut rendre les gens agressifs", explique-t-elle.

À écouter également dans ce journal

Circulation - Vous serez très très nombreux sur les routes ce week-end. C'est le fameux chassé-croisé entre les juilletistes et les aoûtiens. Ce samedi sera classé noir dans le sens des départs. Le trafic sera évidemment très dense sur les autoroutes.

Projet d'attentat - Un projet d'attentat a été déjoué la semaine dernière, on l'a appris mercredi. Trois hommes ont été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. On ne sait pas précisément qui ils comptaient viser mais ce qui est sûr, c'est que deux d'entre eux se sont rencontré en prison.



Pouvoir d'achat - Mercredi 1er août, la nouvelle prime à la conversion entre en vigueur, cette aide de l’État que vous pouvez toucher si vous vous débarrassez de votre vieille voiture pour en acheter une neuve moins polluante. Eh bien le gouvernement en a revu les conditions, moins de personnes pourront la percevoir.

Incendie - L'incendie dans le Gard est maîtrisé mais reste sous surveillance. Il aura été "catastrophique" d'un point de vue naturel et agricole. C'est ce qu'a déclaré Christophe Castaner. Les flammes ont ravagé près de 500 hectares à Générac et Saint-Gilles, au sud de Nîmes. Aucune victime mais 190 personnes ont tout de même dû être évacuées.