Nathalie Loiseau affirme que la polémique à son sujet vient du journal Minute

Vous êtes perturbé par la dissonance Mars/Neptune, elle rétrécit votre univers au seul problème qu’elle représente et dont vous allez pouvoir vous débarrasser. Peut-être pas aujourd’hui, en fait...

Interrogée, par Cnews, pour savoir si Emmanuel Macron était finalement la cible réellement visée, elle a jugé que c'était "évident". "Vous croyez qu'on s'intéresse à Nathalie Loiseau ? J'ai l'humilité de penser que mes opposants s'en fichent complètement", a-t-elle fait valoir. Selon elle, le chef de l'État la soutient et elle souhaite "plus que jamais" rester tête de liste pour les élections européennes.

Nathalie Loiseau qui a reconnu avoir été sur une liste d'extrême-droite pendant ses études à Sciences Po Paris, affirme que la polémique visait le Président et serait partie de l'hebdomadaire Minute et non Mediapart.

