publié le 24/04/2019 à 09:03

Une "victime de la stratégie de l'embrouille". Jean-Pierre Raffarin monte au créneau pour défendre Nathalie Loiseau. Invité de RTL ce mercredi 24 avril, l'ex-premier ministre a réagi à la polémique autour de la présence de la tête de liste LaREM pour les élections européennes, sur une liste affiliée à l’extrême-droite quand elle étudiait à Sciences-Po Paris.



"Nathalie Loiseau, comme beaucoup de candidats, elle est victime de la stratégie de l'embrouille. L'embrouille, c'est jeter la confusion contre la clarté. La clarté, c'est que madame Loiseau a toujours été dans le bon camp quand l'extrême-droite a menacé la République", estime ainsi l'ancien sénateur.

"À 20 ans, elle était Gaulliste, et en 2002, quand il a fallu choisir entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, elle a choisi Jacques Chirac. Et en 2017, quand il a fallu choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, elle n'a pas prôné l'abstention, elle a choisi Emmanuel Macron", rappelle alors l'ex-premier ministre de Jacques Chirac.