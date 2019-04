publié le 22/04/2019 à 19:27

À cinq semaines des élections européennes, les têtes de liste des différents partis ne jouissent pas d'une confiance élevée de la part des électeurs. Celle accordée à Nathalie Loiseau (LaREM) pour "faire bouger les choses" est ainsi très faible, selon l’enquête* réalisée par Harris Interactive et Epoka pour TF1, LCI, RTL et Le Figaro.



Ainsi, seuls 37% des Français lui font confiance pour faire en sorte que la France soit plus entendue dans les instances européennes, 36% pour faire des propositions pour faire évoluer l'Europe dans le bon sens, 35% pour avoir des nouvelles idées pour l’Europe. Sans surprise, les scores sont quasi-plébiscitaires auprès de son cœur électoral.

Juste derrière Benoît Hamon (26%), Nathalie Loiseau est la tête de liste dont les Français ont la meilleure opinion (25%), devant Jordan Bardella et Nicolas Dupont-Aignan (20%).

De plus, Nathalie Loiseau est l'une des têtes de liste les mieux identifiées. Seuls deux anciens candidats à la présidentielle : Benoît Hamon et Nicolas Dupont-Aignan génèrent plus de réponses.



De ce qu’ils connaissent ou imaginent, les Français voient plutôt des zones de proximité entre le projet de la liste LaREM et LR qu’avec celui d’autres listes (44% pensent les projets proches).



Il est frappant de constater qu’au sein de l’électorat de la liste conduite par Nathalie Loiseau les regards sont plus partagés : 45% jugent le projet proche de celui des Républicains et, en même temps, 46% de celui d’Europe Écologie Les Verts.



*Enquête réalisée en ligne les 19 et 20 avril selon la méthode des quotas sur un échantillon de 1184 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.