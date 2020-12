publié le 18/12/2020 à 08:33

L'Élysée a annoncé, ce jeudi 17 décembre, que le président de la République Emmanuel Macron avait été testé positif au nouveau coronavirus. La veille, il participait à un "dîner de travail" avec une dizaine d'autres dirigeants et conseillers, entraînant une série de cas contact.

Un événement rapidement dénoncé, alors que l'exécutif préconise un nombre maximal de six adultes à table lors des fêtes de fin d'année. "Nous aussi on veut faire des repas à dix", s'est indignée Julia Sedefdjian, plus jeune cheffe étoilée de France, "c'est l'hôpital qui se fout de la charité".

Cette restauratrice du Vème arrondissement de Paris a fait part de son "ras-le-bol" : "on a envie de retrouver nos restaurants avec des clients, de la vie. C'est trop long". La réouverture des restaurants pourrait arriver le 20 janvier. Une date qu'espère Julia Sedefdjian, mais à laquelle elle ne croît plus : "j'ai qu'une hâte, me remettre derrière les fourneaux, mais on verra bien".

Julia Sedefdjian a par ailleurs décrit les difficultés financières que vivent les restaurants, en dépit des aides, insuffisantes à son sens, de l'État. "Si on ne réouvre pas, ça va être critique", assure-t-elle, "Dans un restaurant, il y a toujours quelque chose, un robinet à changer, une réparation à faire… on a très peu de trésorerie et on est sur la paille".