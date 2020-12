Les infos de 18h - Coronavirus : Macron a-t-il commis une imprudence ?

publié le 17/12/2020 à 18:38

Le président de la République a été testé positif à la Covid-19 ce jeudi 17 décembre, après un dîner. Pour lui qui martèle qu'il est nécessaire de respecter les gestes barrières, son infection peut ressembler à une imprudence, pourtant les conditions étaient réunies pour appliquer au mieux les gestes barrières.



Si les règles de sécurité ont été respectées non, aucune faute n'a été commise. Avec l'Élysée, c'est assez compliqué de ne pas appliquer les gestes barrières. Aucun Français n'a une salle à manger aussi grande que celle du président de la République. De plus, n'est considéré comme cas contact qu'une personne qui sans protection a été à moins d'un mètre d'un malade, peu importe la durée. Or, tous les invités étaient visiblement éloignés à plus d'un mètre.

Autre possibilité, un cas contact est une personne qui a été sans masque dans une même salle confinée pendant plus d'un quart d'heure, un bureau, une voiture ou une salle à manger. Donc un dîner ou un déjeuner dans une même pièce, entraine un risque sauf si la pièce est régulièrement aérée. Même à trois mètres de distance, le virus peut se déplacer dans l'air, il s'agit de la contamination par aérosol. Si on n'aère pas au moins toutes les heures, le virus s'accumule dans l'air de la pièce. Il faudrait donc savoir si la salle des fêtes de l'Élysée était aérée, sachant qu'elle peut contenir jusqu'à 250 personnes.

