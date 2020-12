Les tickets restaurant 2020 valables jusqu'en septembre 2021, annonce Le Maire

et AFP

publié le 04/12/2020 à 10:06

Les tickets restaurant 2020 "seront valables plus longtemps". Bruno Le Maire, invité de Jean-Jacques Bourdin sur BFM et RMC ce vendredi 4 décembre au matin, a confirmé que les tickets restaurant 2020 seront bien valables jusqu'en septembre 2021, et ne périmeront donc pas en février comme c'est le cas chaque année. "La mesure que j'annonce n'aurait pas grand sens si les consommateurs ne pouvaient pas utiliser les stocks de tickets restaurant qu'ils ont chez eux."

Nombreux sont les Français à avoir fait des stocks de tickets restaurant, sans pour autant pouvoir les utiliser auprès des restaurateurs puisque ceux-ci ont été fermés à cause de la crise sanitaire. Et le seront d'ailleurs toujours jusqu'au 20 janvier au moins. C'est pourquoi le ministère de l'Économie a décidé de maintenir le plafond de 38 euros à destination de ces établissements-là.

Autrement dit, jusqu'en septembre 2021 également, les consommateurs pourront dépenser jusqu'à 38 euros par personne en tickets restaurant auprès des restaurateurs. Le plafond dans les supermarchés reste cependant de 19 euros, la mesure ayant été prise pour inciter les Français à retourner au restaurant et à sortir ce secteur de la crise.

Toujours selon Bruno Le Maire, cette mesure va permettre "de redonner 700 millions d'euros de pouvoir d'achats aux restaurateurs".

.@BrunoLeMaire: les tickets restaurants valables jusqu'en février 2021 seront prolongés "jusqu'en septembre 2021" pic.twitter.com/2sFixD0NV7 — BFMTV (@BFMTV) December 4, 2020