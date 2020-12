Jean Castex et Olivier Véran, le jeudi 15 octobre, à Paris

Le Premier ministre et le ministre de la Santé ont présenté ce jeudi la stratégie vaccinale de la France. Alors que l'arrivée d'un vaccin en France est imminente, Jean Castex, Premier ministre, a appelé les Français à la plus grande prudence pour les fêtes de fin d'année.

Le Premier ministre a préconisé une jauge de six adultes pour Noël et Nouvel An, sans compter les enfants. "Nous avons saisi le Haut conseil de santé publique pour préciser les préconisations complémentaires de prudence qu'il sera hautement souhaitable de respecter", a précisé Jean Castex. Cet avis est attendu "en début de semaine prochaine".

"La situation sanitaire de notre pays s'améliore progressivement, a noté Jean Castex. Nous pourrions passer sous la barre des 10.000 cas quotidiens en moyenne dans les prochains jours. La France est aujourd'hui le pays d'Europe où la baisse de la pression épidémique a été la plus forte et la plus rapide. La situation reste fragile. Nous ne sommes pas encore venus à bout de ce virus. Ce confinement va encore durer deux semaines si la tendance actuelle se poursuit. Nous passerons alors à un régime de couvre-feu".