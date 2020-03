Les souvenirs d'Alain Duhamel face au général de Gaulle

publié le 04/03/2020 à 07:05

L'appel du 18 juin 1940 mais surtout les jours qui ont précédé cette prise de parole historique sont portés à l'écran dans le film De Gaulle, qui sort au cinéma ce mercredi 4 mars. L'occasion de revenir sur le personnage du général. Dans L'oeil de la République, Alain Duhamel revient sur son premier "choc politique".



Il s'agit du 4 septembre 1958. Le général de Gaulle s'adresse aux Français, depuis la place de la République à Paris. Ce discours fera immédiatement son entrée dans l'histoire puisqu'il s'agit de présenter la nouvelle constitution aux citoyens. C'est donc le début de la Vème République.

Alain Duhamel était présent ce jour. Âgé de 18 ans, il décide de se rendre dès les premières lueurs du jour place de la République pour assister à la prise de parole du général de Gaulle.

Collé contre la barricade, faisant face à celui qui deviendra le premier président de la Vème République, il suit les discours d'André Malraux et du général de Gaulle, "sans en perdre une miette". Foule acclamant le général de Gaulle, discours grandiose, communication et mise en scène millimétrées... "C’est un grand discours. C’est pour ça que j’étais là, c’est le discours fondateur de la Vème République", nous confie Alain Duhamel.

Il assiste également à la naissance de notre Constitution et craint, à l'époque, le pouvoir accordé au général de Gaulle. "Aujourd’hui, je crains les citoyens, par leur division et par leur inconstance", dit-il pourtant. "Aucune constitution n’est parfaite, et la nôtre ne l’est pas plus que les autres".

"Le coup de dés absolu" du général de Gaulle en mai 68

"Tout le monde sait que le pouvoir est vacillant". C'est le sentiment d'Alain Duhamel, le 29 mai 1968. Pendant six heures, la France perd la trace du général de Gaulle. Est-il à Colombey ? Va-t-il démissionner ? Les questions se multiplient. Même le premier ministre Georges Pompidou ignore où se trouve le général de Gaulle. "Un coup de dés absolu", selon Alain Duhamel qui pense dans les premiers instants que le général de Gaulle "lâche". "Cette journée, c’est un grand point d’histoire", ajoute Alain Duhamel.

En vol pour Colombey-les-Deux-Églises, le général de Gaulle a changé d'avis et a décidé de se rendre à Baden-Baden, selon l'éditorialiste. Une fois sur place, "en une demi-heure, le général est redevenu de Gaulle. Il a compris que la situation n’était pas bloquée contre lui et donc qu’il conservait son pouvoir", explique Alain Duhamel.

Cependant, même si le général de Gaulle ressort victorieux de cet épisode, le sentiment d'Alain Duhamel était "que les gaullistes avaient gagné mais que l’épopée du général de Gaulle était finie. J’avais tout à fait conscience du fait que le général de Gaulle avait gagné politiquement mais que la société française venait de se métamorphoser".



