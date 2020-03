et Marie-Pierre Haddad

publié le 26/12/2019 à 07:15

Une vidéo, révélée par Le Monde en juillet 2018, montre un policier en train de s’en prendre violemment à un manifestant. Il s’agit en fait d’un collaborateur d'Emmanuel Macron. Un certain Alexandre Benalla, portant un brassard de policier. C'est le début d'une crise politico-judiciaire, un an après l'entrée en fonction du président de la République.

Selon Alain Duhamel, le profil d'Alexandre Benalla "ne correspond en rien à celui d’un collaborateur à l’Élysée (...) C’est le type même de l’électron libre qui est un danger public et qui s’est comporté comme un gamin. Il a menti ensuite de façon ridicule. Il s’est affranchi de toutes les règles juridiques les plus élémentaires. Il a fait tout ce qu’on ne fait pas et il a été tout ce qu’on ne doit pas être".

Emmanuel Macron a commis "des erreurs (...) Face à Alexandre Benalla, il s’est aveuglé lui-même et il en a payé lourdement les fruits", estime l'éditorialiste. Il ajoute : "Le chef de l'État ne s‘attendait certainement pas à l’impact que pouvait avoir une commission parlementaire du Sénat (...) Je trouve que le président de la République et l’Élysée ont épouvantablement mal réagi" dans l'affaire Benalla.

