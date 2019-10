et Marie-Pierre Haddad

publié le 17/10/2019 à 07:15

Du 21 avril 2002 aux résultats du second tour, en passant par la campagne de l'entre-deux tours, l'élection présidentielle de 2002 reste l'un des scrutins les plus mouvementé de la Vème République. Jean-Marie Le Pen est face à Jacques Chirac pour le second tour de l'élection présidentielle. C’est la première fois que le Front national franchit le premier tour.

Alain Duhamel se souvient avoir éprouvé "une fureur noire". "D’abord contre Jean-Marie Le Pen", mais aussi contre Jacques Chirac qui avait fait "une campagne néo-Front national", explique-t-il.

"Il s’en est tiré en faisant du Front national, c’est-à-dire en organisant toute sa campagne sur l’immigration et l’insécurité. Jacques Chirac a fait une campagne lepéniste. Ça lui a donné un score qui est médiocre, mais qui l’a maintenu. Jean-Marie Le Pen, ça l’a aidé parce que ça donnait du crédit à ce qu’il racontait", ajoute l'éditorialiste.

L'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle de 2002 marque aussi l'élimination de Lionel Jospin, le candidat du PS, dès le premier tour. "Tout le monde est abasourdi. J’ai senti, chez les socialistes, une incrédulité incroyable", raconte Alain Duhamel.

"Il en veut surtout à Jean-Pierre Chevènement et à un moindre degré à Christiane Taubira. Il a été très choqué, très meurtri. Il ne faut pas oublier que lors de la précédente élection, en 1997, il était arrivé, à la surprise générale, en tête au premier tour avec 23% des intentions de voix. Dans sa tête, il avait été un bon Premier ministre. Il restait assez populaire au bout de cinq ans, donc il pensait que les Français seraient fair-play avec lui", explique-t-il

