L'oeil de la République - La candidature de Nicolas Sarkozy, l'un des moments qui a le plus marqué

et Marie-Pierre Haddad

publié le 14/11/2019 à 07:15

Le 20 novembre 2003, Nicolas Sarkozy est invité de l'émission 100 minutes pour convaincre. En toute fin d'émission et contrairement à ce qu'il avait affirmé deux heures auparavant, Nicolas Sarkozy se déclare candidat.

Alain Duhamel demande au ministre de l'Intérieur s'il pense à la présidentielle en se rasant ? Réponse du tac au tac : "Pas seulement quand je me rase". Cette phrase va devenir un incontournable en politique et nourrir les plus grandes hypothèses sur les ambitions présidentielles de Nicolas Sarkozy.

Pour Alain Duhamel, "c’est forcément un souvenir marquant". "Il s’est vraiment passé quelque chose. C’était un fait politique nouveau et un fait politique d’importance puisque c’était le probable futur candidat de la majorité qui se désignait donc qui prenait position et qui faisait son 'coming-out' de candidat".

L'éditorialiste explique : "C’est la seule fois de ma vie que ça m’est arrivé où quand l’émission se termine, il y a toute l’équipe, les techniciens, les caméramen, ceux qui sont chargés d’accueillir les invités, qui s'est précipité vers moi. Ça avait un côté de joueurs de rugby qui viennent de gagner leur match".

"Je ne suis pas tellement démonstratif donc j’étais un peu surpris, mais au fond assez content. On avait le sentiment que nous avions marqué le but", ajoute-t-il.



