11. "Le silence et le secret, les caractéristiques de François Fillon", selon Alain Duhamel

publié le 12/12/2019 à 07:15

Le 5 mars 2017, François Fillon défie ses adversaires politiques mais aussi son propre parti, lors de la campagne présidentielle. Enlisé dans l’affaire du "Penelope Gate", pressé par Les Républicains d’abandonner la campagne… François Fillon résiste. Et pour le montrer, il organise un meeting place du Trocadéro. Plus combatif que jamais, le candidat effectue un tour de force, sous une pluie battante.

"C’est un discours politiquement surréaliste, mais c’est un beau discours dans la forme et avec un engagement de sa part, une émotion visible, certainement sincère d’ailleurs, décuplée par l’émotion de toute une foule qui vibrait avec lui", selon Alain Duhamel.

D'après l'éditorialiste se souvient : "Quand j’ai entendu la fin du discours, je me suis dit : 'Il mène son camp à la catastrophe'. Et ce genre de catastrophe pour le camp qu’il représente, c’est terrible parce que ça va se retrouver aux élections législatives de façon bien plus brutale encore. En refusant de se saborder, François Fillon saborde la droite".

François Fillon "était enfermé en lui-même avec des certitudes qui n’appartenaient qu’à lui et dont il ne donnait pas le mode d’emploi aux autres. Au fur et à mesure de la campagne, François Fillon s’est barricadé en lui-même et qui a rejeté ses propres fautes sur le reste du monde. C'est un phénomène psychologique très intéressant, mais il faut bien le dire assez pathologique".

"Le silence et le secret ont toujours été des caractéristiques de François Fillon. Bien malin est celui sait ce qu’il y a dans la tête de François Fillon. C’est un iceberg : c’est dangereux de se cogner à lui mais c’est glacial".

