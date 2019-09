et Marie-Pierre Haddad

"Un défi d'homme à homme". Quand Jacques Chirac, à l'époque premier ministre, quitte la tête du gouvernement, le 25 août 1976, cela signifie concrètement qu’il se présente comme le futur rival à droite de Valéry Giscard d’Estaing.

"Les divergences existaient, les désamours existaient. Un Premier ministre prenant l’initiative devant la télévision de décréter la rupture et d’être celui qui déchire le contrat de mariage et qui part sur le sentier de la guerre, on peut dire que Jacques Chirac, de toute l’histoire de la Vème République à aujourd’hui, aura été le seul à oser ça", se souvient Alain Duhamel.

La démission de Jacques Chirac de Matignon dépasse le cadre du désaccord politique. "Ça n’est pas une brouille, ça n’est pas une querelle. C’est non seulement un divorce mais un divorce dans le cataclysme. C’est le début d’une mésentente qui va durer pendant des années entre les deux hommes. Ils ne se réconcilieront jamais", explique-t-il.

Un duel donc, dont "Valéry Giscard d’Estaing sort affaibli", analyse Alain Duhamel. Quant à Jacques Chirac, c'était "le début de ses ambitions présidentielles, de la première marche de ce qui un jour devait se terminer à l’Élysée".

