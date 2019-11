et Marie-Pierre Haddad

28/11/2019

Le 1er décembre 2016, vers 18h30, François Hollande annonce aux Français qu'il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle de 2017. Une première dans la Vème République pour un président sortant. Cette décision va changer le cours de l'élection.

"Son discours est vraiment un beau texte qu’il peut vraiment relire aujourd’hui en se disant que ce jour-là, il a trouvé les mots qu’il fallait pour dire les choses qu’il fallait dire", selon Alain Duhamel.

D'après l'éditorialiste politique, "François Hollande a commis une grosse erreur au début de son quinquennat avec un choc fiscal qui a donné le sentiment aux Français qu’il faisait le contraire de ce qu’il avait annoncé pendant la campagne. Ce qui n’était pas vrai quand on reprenait la campagne, mais qui s’expliquait par le discours du Bourget".

Le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Un président ne devrait pas dire ça... a aussi été "un livre qui a joué un rôle absolument considérable parce que ce livre est le phénomène ultime de l’empêchement", explique Alain Duhamel.

"Ce livre a été une erreur considérable. Je n’incrimine pas du tout les auteurs, ils ont fait leur travail et ils ont eu bien raison. Ce sont deux journalistes impitoyables et excellents. Ils ont très bien fait leur travail. Mais François Hollande s’est littéralement offert en sacrifice", ajoute-t-il.



