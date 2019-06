publié le 12/06/2019 à 11:51

Christian Estrosi est revenu sur la crise traversée par les Républicains après leur échec aux élections européennes. Suite au départ de Laurent Wauquiez, le parti cherche un nouveau leader qu'il élira les 12 et 19 octobre prochain. Le maire de Nice estime que Nicolas Sarkozy serait le meilleur candidat pour fédérer la droite.



Selon lui, l'ancien président n'a pas "vocation" à "présider" mais serait "une sorte de juge de paix qui nous rassemble et qui nous fédère pour pouvoir travailler pendant cette période d'élections locales dans des conditions beaucoup plus apaisées et sereines", explique-t-il ce mercredi 12 juin sur Europe 1. Il a "une autorité morale au-dessus de toute légitimité dans notre mouvement", a-t-il indiqué.

Christian Estrosi demande également le report de l'élection du nouveau président des Républicains "après les élections municipales" de 2020. L'objectif est de ne pas parasiter la campagne qui débutera dès l'automne prochain. Il estime que sans avoir "tiré les conséquences de notre échec à l'élection présidentielle [...], aux européennes", la "priorité" est de "débattre la ligne".