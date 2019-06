et AFP

publié le 06/06/2019 à 11:38

Les Républicains, en crise, sont en quête d'un nouveau chef. Après la démission de Laurent Wauquiez, dimanche 2 juin et le départ surprise mercredi de Valérie Pécresse, les dates de l'élection du prochain président LR a été annoncée ce jeudi 6 juin : ce sera les 12-13 et 19-20 octobre prochain.



"S'en tenir au strict délai de 65 jours imparti par le règlement intérieur obligerait à tenir un scrutin à la fin du mois de juillet", note la Haute autorité du parti. Les Sages de LR indiquent également "que le caractère rapproché et estival de cette échéance ne permettrait pas d'organiser l'élection de manière satisfaisante",



"Un cas de force majeure" qui les a conduit à repousser l'échéance à la mi-octobre", font-ils savoir dans un communiqué. En l'espèce, les candidats devront récolter les signatures d'au moins 5% de parlementaires LR, soit environ une douzaine d'élus, ainsi que celles d'1% d'adhérents à jour de cotisation, soit environ 700 paraphes, chiffres qui devront être affinés définitivement par la Haute autorité le 14 juillet.

En attendant la tenue de cette élection automnale, c'est Jean Leonetti qui exerce par intérim les fonctions de président des Républicains.