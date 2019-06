publié le 11/06/2019 à 18:38

C'est un deuxième acte plus social qui s'annonce pour le quinquennat. Édouard Philippe prononcera ce mercredi son discours de politique générale. La crise des "gilets jaunes" est passée par là et Emmanuel Macron y a fait allusion cet après-midi devant l'Organisation Internationale du Travail à Genève. Une intervention aux allures de mea culpa, au moins sur la forme.



"La France a traversé ces derniers mois une crise très dure, que j'ai personnellement vécu comme une forme d’opportunité parce le peuple français ne se résout jamais. Lorsqu'il dit avec force ce qu'il a dit, je crois qu'il faut avec beaucoup d'humilité savoir écouter, savoir constater ce qu'on a mal fait, ne pas arrêter de faire ce qu'on doit faire", a expliqué le président de la République, ce mardi 11 juin.



"Savoir changer de méthode mais entendre, je crois, l'intuition, le message profond. J'ai essayé d'en tirer les conclusions pour la France. Ce sont les mêmes que celles qui animent celles que je partage avec vous aujourd'hui. Nos concitoyens veulent plus de sens, plus de proximité, plus d'humanité", a détaillé Emmanuel Macron.

"Je crois qu'ils sont prêts à saisir les transformations actuelles. Ils les voient, ils les comprennent, ils les vivent. Notre jeunesse, parfois, les comprend mieux que nous, sur le climat par exemple. Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens, ou en considérant qu'il y avait des sachant et des subissant. Je pense que c'était une erreur fondamentale", a-t-il reconnu.

À écouter également dans ce journal

Santé - C'est jour de grève aujourd'hui à l’hôpital alors que la ministre de la Santé défend son projet de loi au Sénat. Désormais 95 services d'urgence sont touchés par des arrêts de travail et aujourd'hui c'est l'ensemble des personnels hospitaliers qui était appelé à se mobiliser pour réclamer des hausses de salaires et d'effectifs.

Procès Balkany - Dernière ligne droite au procès des époux Balkany. Le réquisitoire est attendu jeudi 13 juin. Le Maire de Levallois-Perret et son épouse Isabelle sont jugés depuis un mois pour "fraude fiscale, blanchiment et corruption". Ils risquent tous les deux jusqu'à dix ans de prison pour avoir dissimulé pendant des années leurs splendides maisons aux Antilles et au Maroc.





Loto du patrimoine - La deuxième édition du Loto du Patrimoine est lancée. La liste des 121 monuments sélectionnés a été dévoilée. 18 avaient déjà été dévoilés en mars : ceux dont les photos figureront sur les tickets à gratter.