Les actualités de 18h - Les Républicains : Sarkozy et Wauquiez ont déjeuné ensemble

publié le 05/06/2019 à 18:37

Nicolas Sarkozy et Laurent Wauquiez ont déjeuné en tête-à-tête. L'ancien président et l'ancien patron des Républicains avaient calé ce rendez-vous avant les européennes. Évidemment, il prend aujourd'hui une saveur un peu particulière. La rencontre a duré 1h30, dans les bureaux de Nicolas Sarkozy rue de Miromesnil, à Paris. L'ancien chef de l'État s'est montré plutôt bienveillant.



Les deux hommes se connaissent bien même si ces derniers mois il se racontait en coulisse que Nicolas Sarkozy n'épargnait pas son ancien ministre. Mais le ton a changé lors de ce déjeuner. "Les Français, Laurent, vont commencer à te regarder autrement", a lancé Nicolas Sarkozy, qui s'est voulu rassurant. "Moi aussi j'ai connu la haine", a-t-il expliqué. "En 1995, j'étais le traître. En 2007, on m'adulait".

Les conseils de Nicolas Sarkozy sont toujours précieux à droite. "Tu viens de leur enlever la seule chose qu'ils avaient en commun : te combattre. Et tu verras, le rebond arrive plus vite que tu ne le penses".

Ce déjeuner était le dernier rendez-vous à Paris pour Laurent Wauquiez, qui est désormais dans sa région du Puy-en-Velay, où il devrait au moins jusqu'à la fin de l'été.

