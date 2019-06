Oradour-sur-Glane : un tweet confus de Robert Ménard sur le massacre scandalise

publié le 11/06/2019 à 14:50

À l'occasion de la commémoration des 75 ans du massacre d'Oradour-sur-Glane, le maire de Béziers, Robert Ménard, s'est à nouveau distingué par un tweet maladroit publié lundi 10 juin. En cause, l'ajout d'une expression pouvant atténuer la culpabilité des soldats allemands à l'origine de la tuerie.



Vers 9 heures du matin ce lundi, l'élu bitterrois a publié le message suivant sur son compte Twitter : "75 ans après, impossible d'oublier le massacre d'#OradourSurGlane. L'armée allemande s'est déshonorée ce jour-là.". Deux phrases qui ont suscité l'indignation de nombre d'internautes, outrés de voir spécifié "ce jour-là" lorsqu'il s'agit d'évoquer les crimes contre l'Humanité commis par l'armée allemande durant le conflit mondial.

Selon les internautes, le maire, connu pour sa proximité avec le Rassemblement National, a fait preuve de négationnisme en sous-entendant que les Nazis ne s'étaient déshonorés que "ce jour-là".

75 ans après, impossible d'oublier le massacre d'#OradourSurGlane. L'armée allemande s'est déshonorée ce jour-là. — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 10 juin 2019

Une dénonciation quasi-unanime

Parmi le flot de réactions pointant avec effarement ces propos qui relativisent la responsabilité de l'Allemagne nazie, Laura Slimani, élue de Génération.s, le parti de Benoît Hamon, a résumé : "Je ne sais pas si le plus hallucinant dans ce tweet c'est 1) que ça vient d'un Maire qui a fait des listes 'd'enfants musulmans' dans les écoles de sa ville ; 2) que le gars pense que globalement l'armée allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ça allait sauf 'ce jour-là'". Une remarque faisant référence aux pratiques controversées du maire héraultais.

Je ne sais pas si le plus hallucinant dans ce tweet c'est

1) que ça vient d'un Maire qui a fait des listes "d'enfants musulmans" dans les écoles de sa ville;

2) que le gars pense que globalement l'armée allemande pendant la seconde guerre mondiale ça allait sauf "ce jour-là" ¿ https://t.co/Y0kVWC1TGa — Laura Slimani (@LauraSlimani) 10 juin 2019

Quelques internautes ont néanmoins préféré faire preuve d'ironie et se moquer du message délivré par l'élu.

Apres un parcours sans faute. C’est ballot de trébucher dans la dernière ligne droite. Abruti — Christian Lehmann (@LehmannDrC) 10 juin 2019

Un moment d’égarement difficile à comprendre de la part d’une winning team, bien placée pour la coupe du monde du bisou mouillé 1944 #ww2 — Etienne Baudoux (@EtienneBaudoux) 10 juin 2019

Un élu du RN corrige le tweet et se méprend à son tour

D'autres utilisateurs ont rappelé à Robert Ménard sa sympathie pour les idées du parti de Marine Le Pen, dont certains membres sont adeptes des thèses négationnistes. Un élu du Rassemblement National a d'ailleurs pris ses distances avec les déclarations du maire.



Julien Odoul, président du groupe RN de la Région Bourgogne France-Comté, a décrié le message du maire tout en y apportant ses propres corrections, également confuses, comme l'explique un internaute en réponse.

des 1933 en s alliant a hitler elle s est déshonnorée... — no pasaran!! (copyright @sidpics) (@patnice63) 11 juin 2019

Une réaction qui souligne la position du parti, qui depuis plusieurs années, tente de prendre ses distances avec l’antisémitisme et le négationnisme d'une part de son électorat et de certains de ses élus.



Depuis, le maire de Béziers est revenu sur sa déclaration, concédant qu'évidemment, l'armée allemande s'est déshonorée "TOUT AU LONG de la Seconde Guerre mondiale", tout en insultant ses détracteurs d'"abrutis".

Puisque certains abrutis osent polémiquer sur ce tweet, je précise qu'évidemment, l'armée allemande a commis des actes monstrueux TOUT AU LONG de la Seconde Guerre mondiale...

De telles saloperies déshonorent leurs auteurs. pic.twitter.com/bNNCr2m2Kf — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 10 juin 2019

Une date cruciale pour la mémoire des victimes de la barbarie nazie

Le 10 juin 1944, des SS de la division Das Reich faisaient irruption dans le village d'Oradour-sur-Glane, près de Limoges, fusillant les hommes et immolant les femmes et les enfants regroupés dans l'église. Les 642 habitants furent exécutés.



Devenu symbole de la barbarie nazie et des crimes perpétrés durant la Seconde Guerre mondiale, Oradour constitue le plus grand massacre contre des civils commis par les militaires nazis en France. Une marche commémorative a lieu chaque année, le 10 juin, dans les ruines de l'ancien village, comme le rappelle le Huffington Post.