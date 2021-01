Un homme tue deux femmes dans un raid meurtrier entre la Drôme et l'Ardèche

publié le 28/01/2021 à 12:07

Un homme armé a tué jeudi matin par balle une conseillère Pôle Emploi de 53 ans à Valence, avant de se rendre dans une entreprise spécialisée dans la collecte de déchets à Guilherand-Granges (Ardèche) en Ardèche où il a mortellement blessé une autre femme, a-t-on appris de source policière, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

"Il est parti dans cette entreprise où il avait travaillé il y a quelques années, l'entreprise Faun", raconte au micro de RTL le procureur de Valence, Alex Perrin. "Il a sorti une arme à feu, qu'on a retrouvée sur place. Il a fait feu semble-t-il à deux reprises". Le décès de la victime de 51 ans, responsable des ressources humaines, a été constaté peu après.

Tandis que le tireur présumé prenait la fuite en voiture en empruntant à contre-sens un pont en direction de Valence, son véhicule a percuté une voiture de police qui tentait de l'intercepter. L'homme, âgé de 45 ans et ingénieur de formation, a alors été interpellé.

La piste d'une vengeance est privilégiée par les enquêteurs. On ne sait pas encore si les deux victimes étaient spécifiquement visées.

Le Premier ministre et la ministre du Travail réagissent

"Le drame survenu à Valence endeuille le pays tout entier. Aux familles et aux proches des victimes, j'adresse mon soutien et les assure de la solidarité de la Nation. Mes pensées accompagnent les personnels de Pôle emploi dans la Drôme dont je partage l'émotion et la tristesse", a écrit dans un tweet le Premier ministre Jean Castex.

La ministre du Travail Elisabeth Borne, qui doit se rendre sur place dans l'après-midi, s'est dite pour sa part "très émue par le drame". "Toutes mes pensées vont aux proches des victimes et aux agents de Pôle emploi", a-t-elle tweeté. L'enquête a été confiée au service régional de police judiciaire de Valence.