Jean-Marie et Jany Le Pen se sont mariés religieusement, en secret

Samedi 16 janvier, Jean-Marie Le Pen a épousé religieusement sa femme Jany, à leur domicile de Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine (92). Ni Marine Le Pen ni ses sœurs étaient au courant de la cérémonie.

À 92 ans, l'ancien président du Front national et son épouse de 88 ans Jany Le Pen, "ont échangé leurs consentements selon le rite de l'Église catholique romaine" devant le prêtre traditionaliste Philippe Laguérie "et avec l'autorisation de l'évêque de Nanterre", Matthieu Rougé puisque le mariage n'avait pas lieu dans une église. Ces précisions, communiquées par l'entourage de Jean-Marie Le Pen, viennent confirmer une information de L'Obs et du site d'extrême droite Boulevard Voltaire, qui a diffusé une vidéo de la cérémonie.

Le co-fondateur du FN, devenu RN, et Jany Le Pen étaient déjà mariés civilement depuis 1991. Pour cette cérémonie religieuse, c'est l'élu du Val-d'Oise ex-FN, passé au Parti de la France, Alexandre Simonnot qui était le témoin de Jean-Marie Le Pen. L'ancien eurodéputé RN Bruno Gollnisch, membre du bureau national du parti, était également présent.

Toutefois, trois personnes manquaient à l'appel : Marie-Caroline, Yann et Marine Le Pen, les trois filles de Jean-Marie Le Pen. Selon les proches de la benjamine, Marine, aucune des trois sœurs "n'était au courant" de ce mariage, décrit comme un "geste de romantisme teinté de spiritualité", par Lorrain de Saint-Affrique, le proche conseiller de l'ancien patron du FN.