Emmanuel Macron s'était fait discret durant les débats sur la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le Président est de retour sur le terrain cette semaine, avec le salon de l'Agriculture ce week-end, et avant cela, un déplacement prévu mardi 21 février, selon les informations de RTL.

La pause médiatique est donc bel et bien terminée. Un véritable tour de magie : d'abord, les images de députés qui s'époumonent dans l'hémicycle vont disparaitre. Et puis, d'un coup, sans prévenir, Emmanuel Macron va réapparaitre. Car s'il avait pris soin de se tenir bien loin du tumulte de l'Assemblée pour ne pas en être éclaboussé, le président de la République est bien décidé cette semaine à revenir sur le devant de la scène.



Fini le calme des sommets internationaux et des discours dans la salle des fêtes de l'Élysée. Selon nos informations, il effectuera ce mardi son premier déplacement sur le terrain depuis le début d'examen de la réforme des retraites. L'occasion de scruter ses échanges avec ces Français toujours très opposés à cette réforme.

Une bonne séance de préparation aussi avant l'inauguration du salon de l'Agriculture 2023, qui débute samedi. Parasité l'année dernière par le début de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a cette fois prévu d'y passer de longues heures.

Accident de Pierre Palmade - Dans le sillage de l'affaire, Gérald Darmanin a proposé de retirer les 12 points du permis de conduire aux conducteurs testés positifs aux stupéfiants et à l'alcool.

Guerre en Ukraine - À Bakhmout, des affrontements d'une grande brutalité font rage entre les combattants ukrainiens et les soldats du groupe paramilitaire russe Wagner.

Climat - La sécheresse hivernale fait des ravages dans le Var, où des restrictions en consommation d'eau ont été imposées. La moitié des communes du département sont en alerte.

