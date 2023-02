Depuis janvier, 28 jours consécutifs se sont écoulés sans la moindre goutte de pluie en France. Près d'un mois sans précipitations, du jamais vu alerte Météo France. Ce dimanche 19 février, l'hydrologue Emma Haziza commente cette situation exceptionnelle sur RTL. "[Cette situation] fait suite à une année 2022 exceptionnelle, car les nappes [phréatiques, Ndlr] ne s'étaient pas remplies pendant l'hiver", pointe d'abord l'experte en adaptation climatique.

Cette année, le même scénario pourrait donc se reproduire : "Ce qui en fait une situation potentiellement catastrophique", alerte Emma Haziza. Et l'hydrologue de préciser que 2 territoires français font face à une situation "extrêmement critique" : "Les Pyrénées-Orientales où l'on a perdu la tramontane, qui ne souffle plus" et "le Var", qui accuse depuis plusieurs années une série de sécheresses, rappelle la spécialiste. Le département impose d'ores et déjà des restrictions en consommation d'eau.

Si il n'y a pas d'eau dans ces nappes phréatiques il y a aussi un risque d'alimentation en eau potable dans nos robinets. Emma Haziza, hydrologue.

"Si il n'y a pas d'eau dans ces nappes phréatiques il y a aussi un risque d'alimentation en eau potable dans nos robinets. Et si l'on va beaucoup plus loin, ce sont tous nos barrages qui sont censés fournir de l'électricité qui se retrouvent à l'arrêt", explique Emma Haziza, qui pointe un effet domino avec à la fois un risque sanitaire, énergétique et de pénuries de ressources qui affecterait notamment l'irrigation des cultures.

Mais "il y a une chance d'avoir des précipitation d'ici le 15 mars au 1er avril", indique toutefois l'hydrologue. Un ultime délai pour que les nappes phréatiques fassent le plein. Le cas échéant, il faudrait alors s'en remettre aux pluies tardives du printemps et de l'été.

