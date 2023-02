Une des conséquences de la réforme des retraites qui agite la vie des Français depuis le début de l'année ? Selon un sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, la côte de popularité atteint 32%, soit son plus bas niveau depuis février 2020.

Pour l'Ifop, le chef de l'État essuie les plâtres d'un climat politique et social plus hostile pour son gouvernement et sa majorité. Sa cote de popularité a ainsi reculé de six points au total depuis la rentrée de septembre et la mise en orbite de son projet sur les retraites.

Selon ce baromètre mensuel, Emmanuel Macron régresse notamment auprès des sympathisants LR (-12 points) et même auprès de ses propres électeurs de premier tour (- 4 points).

Sa Première ministre n'est pas mieux lotie. Élisabeth Borne voit sa popularité baisser de 3 points, à 29% d'opinions favorables, son plus bas niveau depuis son entrée en fonctions à Matignon en mai dernier.

