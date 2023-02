Invité RTL - Réforme des retraites : "Un formidable gâchis", selon François Hollande

Invité du Grand Jury ce dimanche 19 février, l'ancien président de la République, François Hollande, n'a pas mâché ses mots. Personne n'a échappé à ses critiques après quinze jours de débat houleux sur le projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale. "C'est un formidable gâchis, car personne n'en sort victorieux", a estimé l'ex-chef de l'Etat.

"Nous avons vécu une quinzaine de dupes. Chacun des acteurs a été à contre-emploi. Le gouvernement d'abord, puisqu'il a pris une procédure exceptionnelle pour faire passer une réforme comme si c'était un budget de la Sécurité Sociale. Il a ouvert la critique du temps court et du passage en force", a-t-il expliqué. La France Insoumise ? "Elle n'a même pas entendu ce que demandaient les organisations syndicales, supposées conduire le mouvement" avec l'objectif "d'arriver le plus vite possible" au fameux article 7 ayant cristallisé toutes les tensions (il fixe le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans contre 62 ans actuellement).

L'ancien chef de l'État n'a pas manqué d'adresser également un tacle à la droite qui "jusqu'à présent était connue pour faire une surenchère afin d'avoir une réforme plus dure. Et là, les leaders de droite sont apparus comme étant ceux qui demandaient un assouplissement, un allègement, une amélioration sociale, entraînant une division dans leur camp".

François Hollande a enfin critiqué le Rassemblement national "qui s'est caché tout au long de la discussion et a sorti, à la fin, une motion de censure dont le parti savait parfaitement qu'elle ne pourrait pas passer".

