Un Emmanuel Macron offensif et bien décidé à mettre fin au conflit en Ukraine. Dans une interview conjointe accordée au Journal du Dimanche, au Figaro et à France Inter, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté d'infliger une défaite (à) la Russie en Ukraine et je veux que l’Ukraine puisse défendre sa position, mais je suis convaincu qu’à la fin ça ne se conclura pas militairement", a-t-il déclaré.

C'est donc logiquement qu'Emmanuel Macron refuse d'intervenir militairement en Russie. "Je ne pense pas, comme certains, qu’il faut défaire la Russie totalement, l’attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n’a jamais été la position de la France et cela ne le sera jamais", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron estime aussi que "toutes les options autres que Vladimir Poutine au sein du système actuel" lui "paraissent pires" que le président russe, dans une allusion à des durs comme le chef du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev ou le patron du groupe paramilitaire Wagner Evguéni Prigojine.

"Pensons-nous sincèrement qu’une solution démocratique émergera de la société civile russe présente sur place après ces années de durcissement et en plein conflit ? Je le souhaite vivement, mais je n’y crois pas vraiment", a-t-il prévenu.

